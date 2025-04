Homem se passa por influenciador para sequestrar menina de 13 anos em Goiás

Uma menina de 13 anos foi sequestrada, dopada e estuprada após sair da escola em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal. O suspeito, Robério Leandro Rodrigues Barreto, de 43 anos, com condenações anteriores por crimes similares, abordou a garota alegando ser influenciador e dizendo que faria um desafio, no qual ela teria que acertar o sabor de algumas bebidas. Após isso, ele a dopou, a agrediu fisicamente e a manteve em cativeiro.



O homem também tentou abordar um menino, vizinho da vítima, que recusou e informou a mãe, acionando a polícia. Barreto foi preso nesta quinta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento na rodovia. No veículo, foram encontrados objetos ligados a prática de crimes. A menina está sob cuidados, enquanto a polícia reforça a importância de denunciar casos semelhantes.



