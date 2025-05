Homem sobrevive a tentativa de homicídio após emboscada e espancamento no DF

No dia 15 de maio, em uma área rural de São Sebastião, no Distrito Federal, um homem de 30 anos escapou por pouco de uma tentativa brutal de homicídio. Após um desentendimento prévio, ele foi alvo de uma emboscada e sofreu agressões violentas por parte de um grupo.



A vítima, que trafegava de moto, foi atropelada e atacada com pedaços de pau pelos agressores. Câmeras de segurança registraram o ataque e flagraram ainda a tentativa dos suspeitos de manipular a cena do crime, recolhendo objetos deixados para trás.



Os envolvidos apresentaram versões falsas à polícia e seguem soltos, enquanto a investigação prossegue. A vítima sofreu graves lesões na cabeça, mandíbula e costelas e, temendo por sua vida, permanece escondida.







