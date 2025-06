Homem tenta matar ex com facão e filho implora para que ele pare o ataque

Um homem tentou matar sua ex-companheira com um facão na frente do filho no Jardim Marília, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A criança, desesperada, implorou para que o pai não fizesse mal à mãe. Testemunhas relataram que o suspeito, que é usuário de drogas, teve anteriormente problemas com a polícia por furto.



No momento do ataque, vizinhos e familiares tentaram intervir, mas o homem conseguiu fugir. A Polícia Civil de Goiás, com auxílio de forças do Distrito Federal, investiga a tentativa de feminicídio e busca o suspeito, que permanece foragido. As autoridades incentivam denúncias anônimas sobre o paradeiro dele através do número 197.



