Homem usa mochila para se defender de facadas na Rodoviária Interestadual de Brasília

Uma tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança na Rodoviária Interestadual de Brasília. As imagens mostram o momento em que o criminoso ataca a vítima, que se defende usando uma mochila. Em questão de segundos, um vigilante da rodoviária faz uma intervenção e separa os dois. A Polícia Militar foi acionada e ainda procura pelo criminoso, enquanto a faca utilizada no ataque foi encontrada no local e enviada para perícia.