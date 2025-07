Homicídios caem 23% no DF após restrição de horário para distribuidoras de bebidas

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal identificou um aumento na violência em distribuidoras de bebidas. Para conter essa situação, o governo restringiu o horário de funcionamento desses estabelecimentos, limitando-o até meia-noite.



Desde a implementação da medida, observa-se uma queda de 23% nos homicídios e uma significativa redução de crimes durante a madrugada. As distribuidoras que violarem o horário estabelecido podem enfrentar multas ou até mesmo interdições.



