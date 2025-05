Ibaneis Rocha lamenta morte de motorista em acidente: ‘perdi um grande amigo’

Um grave acidente na região do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, envolvendo uma caminhonete oficial e um caminhão, resultou na morte de Adilson Reis de Araújo, motorista do governador Ibaneis Rocha. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.



Abalado, o governador prestou homenagem ao colaborador e amigo de longa data. “Hoje está sendo um dia muito difícil. Perdi um grande amigo, que estava ao meu lado há sete anos. Era meu motorista, uma pessoa extraordinária. Quero pedir a todos um minuto de silêncio para lembrarmos esse cidadão maravilhoso”, declarou Ibaneis, visivelmente emocionado.



A morte de Adilson causou comoção entre colegas e autoridades do Distrito Federal, que prestaram solidariedade à família e aos amigos.



