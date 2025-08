Idosa de 93 anos resgatada de maus-tratos morre em hospital

Uma idosa de 93 anos morreu no Hospital das Forças Armadas em Brasília após ser resgatada pela polícia civil em julho. Ela vivia com sinais de demência e desidratação em condições insalubres no Park Way (DF). O filho da vítima é suspeito dos maus tratos e do furto dos salários dela.



Outro caso semelhante ocorreu na superquadra 406 da Asa Sul, onde uma idosa de 75 anos também foi encontrada em situação precária pelo policiamento militar. As investigações continuam para apurar as circunstâncias das mortes e os crimes cometidos pelos filhos.



