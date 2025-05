Idoso de 79 anos morre após sofrer parada cardiorrespiratória na EPTG

Um homem de 79 anos morreu na EPTG (Estrada Parque Taguatinga), no Distrito Federal, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto viajava em um ônibus na tarde desta segunda-feira (5). Ele estava sentado na parte frontal do veículo e comunicou o mal-estar à mulher ao seu lado e à cobradora antes que o motorista parasse para prestar socorro.



Os passageiros tentaram ajudar antes da chegada do socorro, mas infelizmente os esforços não foram suficientes. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar o homem por cerca de 50 minutos, mas a vítima não reagiu e o óbito foi declarado no local. As duas faixas da pista já estão liberadas após a ocorrência.



