Iluminação pública deficiente no Setor de Rádio e Televisão Sul, no DF, gera preocupação

No Setor de Rádio e Televisão Sul em Brasília, a falta de iluminação pública tem gerado preocupações entre moradores e trabalhadores. A CEB informou que o problema se deve ao rompimento dos fios durante obras recentes.



Moradores, como Thalia, relataram sentir medo ao transitar pela região escura, especialmente mulheres que já enfrentaram situações perigosas anteriormente. "Não adianta estar bonitinho se a gente não consegue passar com segurança", afirmou Thalia.



