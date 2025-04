Imagens flagram ação de casal investigado por furtos em várias lojas do DF

Um casal está sendo investigado por uma série de furtos ocorridos em lojas do Guará, Ceilândia e Gama, no Distrito Federal. Em menos de uma semana, eles levaram tablets, óculos e perfumes, totalizando um prejuízo de quase R$ 2.000. A estratégia dos suspeitos envolve agir como clientes comuns, utilizando a distração dos vendedores para cometer os crimes.



Segundo comerciantes locais, enquanto um distrai o atendente, o outro realiza o furto. Todas as ocorrências foram registradas na polícia, e as delegacias das respectivas localidades estão investigando o caso. Além do prejuízo financeiro, o furto representa uma preocupação constante para lojistas, que já enfrentam dificuldades com altas taxas tributárias e segurança limitada



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!