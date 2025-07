Imagens mostram momento em que mãe salva filha com manobra de desengasgo no DF

Uma mãe do Guará (DF) conseguiu salvar a filha de seis anos que engasgou com um pedaço de carne durante o jantar na última terça-feira (15). O incidente, registrado por uma câmera de segurança na cozinha da casa, mostra a mãe aplicando várias tentativas até realizar com sucesso a manobra de desengasgo.



Especialistas reforçam a importância do conhecimento em primeiros socorros, destacando que agir rápido e com técnica correta pode salvar vidas em situações de emergência como essa.



