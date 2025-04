Imagens mostram motociclistas em manobras arriscadas em túnel de Brasília

Na madrugada da última terça-feira (29), um grupo de mais de 20 motociclistas foi flagrado realizando manobras perigosas no túnel de acesso ao balão do Aeroporto Internacional de Brasília . As imagens mostram motocicletas empinando e cruzando pistas contrárias, criando risco de acidentes. Apesar do incidente, a Polícia Militar não foi acionada, mas prometeu reforçar a fiscalização na região.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estas ações são infrações gravíssimas, sujeitas à apreensão da moto e suspensão da carteira de motorista. No domingo anterior, a Polícia Rodoviária Federal já havia autuado 669 motociclistas por diversas infrações nas rodovias do DF.



