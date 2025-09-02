Incêndio em clínica de recuperação no Paranoá (DF) deixa cinco mortos

Um incêndio ocorreu na madrugada de domingo (31) em uma clínica de recuperação para dependentes químicos no Paranoá (DF). O local estava fechado com cadeado e janelas trancadas. Cinco pessoas morreram e onze foram resgatadas com queimaduras e intoxicação por fumaça.



A clínica operava há cinco meses sem alvará. Um sobrevivente lamentou a tragédia, afirmando: "Eu lamento tudo que aconteceu, né? Uma tristeza muito grande, altos companheiros faleceram. Só o Deus para confortar, né?". A Defesa Civil interditou o local devido ao risco de desabamento. As causas do incêndio estão sob investigação da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.



