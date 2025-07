Invasão de escorpiões no Congresso Nacional gera preocupação entre funcionários

Funcionários da Câmara dos Deputados relatam aparições frequentes de escorpiões em diversos locais do prédio. Uma funcionária mencionou encontros com esses animais, inclusive dentro de um fone de ouvido, e ressaltou a preocupação crescente entre os trabalhadores, que adotam precauções para evitar acidentes. Um colega foi picado há seis meses, aumentando o alerta entre os funcionários.



A Câmara afirma que não há infestação, mas reconhece casos esporádicos devido à presença endêmica da espécie na região. O Senado Federal também lida com aparições mensais de escorpiões e realiza dedetizações trimestrais, além de adotar medidas preventivas conforme orientações sanitárias.



A Secretaria de Saúde explica que escorpiões, sendo noturnos, procuram abrigos secos nas épocas de chuvas, aumentando riscos em áreas urbanas. Recomenda-se cuidados redobrados, especialmente ao vestir calçados, para prevenir acidentes.



