Investida sexual teria motivado assassinato de morador de rua no DF, aponta polícia

No último dia 4 de abril, um morador de rua foi brutalmente assassinado no Riacho Fundo, Distrito Federal. Sidney, de 56 anos, foi encontrado esquartejado, com partes do corpo descartadas em containers. Dois suspeitos foram presos: Augusto, de 23 anos, e Gerson, de 53, conhecido como Paraíba.



A investigação revelou que o crime começou com uma discussão após uma tentativa da vítima de praticar atos libidinosos. Além disso, Paraíba já teria desavenças antigas com Sidney. Após o ataque, os suspeitos esquartejaram o corpo. Ambos responderão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.



