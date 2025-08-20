Iphan fiscalizará Rodoviária do Plano Piloto após instalação de bolas de concreto

A instalação de bolas de concreto nos estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, gerou questionamentos sobre a consulta ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em nota, o órgão afirmou que não foi informado previamente e que enviará fiscais para apurar as alterações feitas no local.



O Consórcio Catedral, responsável pelo terminal, justificou que as esferas têm a função de impedir que motoristas saiam sem pagar pelo estacionamento. O Iphan, por sua vez, reforça a importância de proteger o patrimônio histórico da capital federal.



