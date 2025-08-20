Logo R7.com
R7 Brasília

Iphan fiscalizará Rodoviária do Plano Piloto após instalação de bolas de concreto

Esferas foram instaladas para impedir que motoristas saiam sem pagar pelo estacionamento

Cidade Alerta DF|Do R7

A instalação de bolas de concreto nos estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, gerou questionamentos sobre a consulta ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em nota, o órgão afirmou que não foi informado previamente e que enviará fiscais para apurar as alterações feitas no local.

O Consórcio Catedral, responsável pelo terminal, justificou que as esferas têm a função de impedir que motoristas saiam sem pagar pelo estacionamento. O Iphan, por sua vez, reforça a importância de proteger o patrimônio histórico da capital federal.

