Iphan fiscalizará Rodoviária do Plano Piloto após instalação de bolas de concreto
Esferas foram instaladas para impedir que motoristas saiam sem pagar pelo estacionamento
A instalação de bolas de concreto nos estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, gerou questionamentos sobre a consulta ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em nota, o órgão afirmou que não foi informado previamente e que enviará fiscais para apurar as alterações feitas no local.
O Consórcio Catedral, responsável pelo terminal, justificou que as esferas têm a função de impedir que motoristas saiam sem pagar pelo estacionamento. O Iphan, por sua vez, reforça a importância de proteger o patrimônio histórico da capital federal.
