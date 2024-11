Irmã de adolescente agredido por subsíndico relata como a briga aconteceu

Um adolescente de 16 anos foi agredido pelo subsíndico de um condomínio no Itapõa, no Distrito Federal. O motivo da agressão seria porque o jovem teria discutido com o filho do homem. Câmeras de segurança registraram a ação do agressor. Segundo a irmã da vítima, o caso aconteceu depois de uma festa voluntária para as crianças do condomínio. Ela conta que o menino estava brincando na festa comum do local, quando o filho do agressor começou a jogar grama nele.



A vítima pediu para que o outro adolescente parasse com a brincadeira, mas ele insistiu. Foi então que ela segurou os braços do menino. No momento, o filho mais velho do subsíndico interviu na situação e chamou o pai, que foi em direção ao garoto e desferiu um soco em seu rosto. Um boletim de ocorrência foi registrado e a delegacia do Paranoá investiga o caso.