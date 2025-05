Jaguatirica é flagrada por câmeras no Jardim Botânico de Brasília

No dia 23 de abril, uma jaguatirica, foi filmada por câmeras de monitoramento no Jardim Botânico de Brasília. Priscila, representante da instituição, destaca que o monitoramento faz parte da rotina de trabalho e é essencial para observar a diversidade e a saúde da fauna local.



Além da jaguatirica, espécies como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira também foram registradas. Priscila ressalta a importância da consciência dos visitantes em preservar o ambiente, cuidando do lixo para garantir que a fauna e a flora locais continuem saudáveis.



