Jaguatirica invade galinheiro e mata 11 aves em Assentamento no Entorno do DF
Animal foi capturado após deixar rastro de destruição no Assentamento Cunha, na Cidade Ocidental (GO)
Uma jaguatirica invadiu um galinheiro no Assentamento Cunha, zona rural da Cidade Ocidental (GO), resultando na morte de 11 aves. Ao ouvir os ruídos, os moradores, como o Sr. Márcio, contaram que encontraram o animal dentro do galinheiro: "Achamos que era um cachorro, mas vimos que era a jaguatirica". Após contato com as autoridades, a jaguatirica foi capturada por uma equipe de resgate para ser levada ao seu habitat natural em segurança.
