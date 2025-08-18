Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Jaguatirica invade galinheiro e mata 11 aves em Assentamento no Entorno do DF

Animal foi capturado após deixar rastro de destruição no Assentamento Cunha, na Cidade Ocidental (GO)

Cidade Alerta DF|Do R7

Uma jaguatirica invadiu um galinheiro no Assentamento Cunha, zona rural da Cidade Ocidental (GO), resultando na morte de 11 aves. Ao ouvir os ruídos, os moradores, como o Sr. Márcio, contaram que encontraram o animal dentro do galinheiro: "Achamos que era um cachorro, mas vimos que era a jaguatirica". Após contato com as autoridades, a jaguatirica foi capturada por uma equipe de resgate para ser levada ao seu habitat natural em segurança.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Morte
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Zona rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.