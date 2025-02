Jovem de 18 anos é assassinado a tiros na porta de casa em Planaltina

Ezequiel Martins de Brito, um jovem de 18 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina, no Distrito Federal. O crime ocorreu na noite do último domingo (9) e foi motivado por uma briga entre grupos rivais, sendo tratado como vingança. A polícia prendeu um homem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 15 anos, que assumiu a autoria do crime, embora tenha tentado eximir a participação de outro menor. Testemunhas indicaram a participação dos dois suspeitos. A investigação revelou que pelo menos duas armas foram usadas na execução. A polícia continua buscando informações sobre possíveis outros envolvidos e solicita denúncias anônimas através do número 197.