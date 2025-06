Jovem de 18 anos é presa com droga na rodoviária de Sobradinho (DF)

Uma mulher de 18 anos foi presa na rodoviária de Sobradinho (DF) enquanto viajava sozinha em um ônibus com destino a Teresina. A polícia encontrou 36 tabletes de maconha com ela. A jovem afirmou que aceitou levar a encomenda devido a uma dívida e planejava descer em Fortaleza. Ela não possui passagens anteriores e foi encaminhada à 35ª DP.



