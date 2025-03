Jovem de 22 anos é preso acusado de liderar esquema de invasão digital a sistemas do governo

Um jovem de 22 anos foi preso no Rio Grande do Sul, acusado de liderar um esquema que desenvolvia aplicativos para invadir sistemas do governo e vendia dados vazados na internet. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu computadores, celulares, um carro e dinheiro.



As contas bancárias do suspeito foram bloqueadas, e ele enfrentará acusações por organização criminosa, lavagem de dinheiro, receptação qualificada e invasão de dispositivo informático, com pena de até 24 anos de prisão.



