Jovem dorme ao volante e provoca acidente com quatro veículos em Águas Claras (DF)

Na madrugada desta sexta-feira (13), um carro em alta velocidade perdeu o controle na quadra 104 de Águas Claras, no Distrito Federal, e colidiu com quatro veículos estacionados, após o motorista cochilar ao volante. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que confirmou que o motorista não estava embriagado. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.



Geanny Kedna Pereira, proprietária de um dos veículos atingidos, ouviu o barulho e encontrou o motorista, de 22 anos, desesperado. O jovem se comprometeu a pagar os danos, mas não possui seguro e tenta resolver a situação com a ajuda dos pais. Geanny, cujo carro sofreu perda total, já acionou o seguro para lidar com os prejuízos.



