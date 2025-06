Jovem é assassinado a facadas durante roubo de bicicleta no Recanto das Emas (DF)

Um jovem de 21 anos foi morto a facadas durante um assalto no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Na madrugada do crime, três suspeitos abordaram a vítima e roubaram sua bicicleta, avaliada em cerca de R$ 1.500. Mesmo ferido, o jovem conseguiu relatar o ocorrido antes de morrer.



A mãe de um dos envolvidos levou o filho à delegacia após ele confessar o crime. A Polícia Civil prendeu os três assaltantes e o receptador que havia comprado a bicicleta por apenas R$ 110. Todos os suspeitos possuem antecedentes criminais, enquanto a vítima não tinha passagens pela polícia.







