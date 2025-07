Jovem morre ao ser atingido por pneu estourado no aterro sanitário da Cidade Estrutural (DF)

Juan Vitor da Costa Fernandes, um jovem de 21 anos, morreu após ser atingido pelo aro de um pneu de trator que explodiu enquanto trabalhava no antigo lixão da Cidade Estrutural (DF). O acidente ocorreu na unidade de recebimento de entulhos do Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU). A polícia investiga o caso.



Nota emitida pelo SLU diz que a empresa responsável presta apoio à família. Especialistas destacam a importância da manutenção adequada dos pneus e do uso de gaiolas de proteção para evitar tragédias.



