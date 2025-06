Jovem morto a facadas durante assalto no Recanto das Emas (DF) é sepultado

Foi sepultado nesta terça-feira (24) Alex Matos, de 21 anos, assassinado a facadas durante um assalto no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O crime ocorreu na madrugada, quando o jovem, que voltava do trabalho usando a bicicleta de um colega, foi abordado por três homens. Um dos suspeitos o esfaqueou no tórax e roubou o veículo.



A investigação avançou após a mãe de um dos criminosos denunciar o filho à polícia, o que levou à prisão dos três envolvidos no latrocínio. Um quarto homem foi detido por receptação, pois comprou a bicicleta por apenas R$ 110. O delegado Fernando Fernandes destacou a importância da denúncia para a rápida solução do caso. A bicicleta já foi recuperada, e o inquérito segue em andamento.



