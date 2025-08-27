Jovem morto por policial ao assaltar mulher no DF era procurado por tentativa de homicídio

O jovem de 19 anos morto por um policial civil ao tentar assaltar uma mulher no Recanto das Emas (DF) era procurado por tentativa de homicídio e tinha passagens por furto e injúria. O caso aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (27).



A vítima pediu socorro, e o agente, que estava em casa e ouviu os gritos, correu para ajudá-la e reagiu, disparando várias vezes contra o assaltante. Segundo a polícia, o portava um alicate, mas o policial agiu em legítima defesa, acreditando que o suspeito estava armado. A moto utilizada pelo assaltante havia sido furtada no dia anterior. O caso segue sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil.



