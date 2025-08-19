Julgamento de Wallyson Felipe por feminicídio e tentativa de homicídio acontece nesta terça-feira
Wallyson é acusado de atropelar e matar ex-companheira, além de tentar matar filha e mãe dela
O caso de Wallyson Felipe de Oliveira será julgado nesta terça-feira (19) no fórum do Gama (DF). Ele é acusado de atropelar sua ex-companheira em agosto de 2024, matando-a na presença da filha e da mãe dela. A polícia também o acusa de tentativa de homicídio contra a criança e a idosa. O réu está preso preventivamente desde sua prisão em flagrante após o crime. Para a polícia, a motivação foi a separação entre ele e a vítima, com um histórico de violência no relacionamento.
