Justiça do DF concede quase 50 medidas protetivas diárias contra violência doméstica

A Justiça do Distrito Federal tem enfrentado uma situação alarmante, com cerca de 50 medidas protetivas sendo concedidas diariamente em casos de violência contra mulheres, crianças e idosos. Entre janeiro e fevereiro de 2025, foram quase 3 mil registros. De janeiro a fevereiro, a Justiça autorizou 2.885 medidas. Os dados são do Painel de Violência Doméstica do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Apesar dos números altos, a realidade pode ser ainda mais grave, já que muitas vítimas hesitam em denunciar.



As delegacias especializadas desempenham um papel crucial no processamento desses pedidos, que podem ser solicitados mesmo sem a existência de um crime atual. A Lei Maria da Penha protege contra vários tipos de violência, incluindo psicológica e moral. Muitas vezes, a violência começa com ciúmes e controle, e a maioria dos feminicídios é motivada pela não aceitação do término de relacionamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!