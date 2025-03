Justiça mantém prisão de dentista acusado de abusar de pacientes em Brasília

Após audiência de custódia, o dentista Danilo Sérgio, de 54 anos, seguirá preso preventivamente, de acordo com decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele foi detido em seu consultório, localizado em um shopping na área central de Brasília , depois de ser acusado de abuso sexual por pelo menos cinco pessoas.



As vítimas relataram que Danilo iniciava o contato com conversas inapropriadas, evoluindo para toques indesejados e beijos forçados. A Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 80 mil, além de celulares e computadores, em sua clínica e residência. A defesa de Danilo alega que não há imputação por estupro ou tentativa, reafirmando sua inocência.