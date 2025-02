Ladrão de bancos foragido da Papuda morre em confronto com a polícia

Após um mês foragido, Argemiro Antônio morreu em confronto com a Polícia Militar de Goiás nesta segunda-feira (3). Conhecido por sua extensa ficha criminal com foco em roubos a bancos, ele foi localizado em uma chácara em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Ao receber a aproximação dos policiais, ele reagiu com disparos. Durante o confronto, Argemiro foi ferido e socorrido, mas morreu no hospital local. O homem havia escapado do Complexo Penitenciário da Papuda ao serrar as grades da ala de idosos. Ele cumpria pena de 125 anos por diversos crimes.