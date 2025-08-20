Ladrão invade casa e foge com bolsa cheia de roupas na Asa Norte (DF)

Um homem invadiu uma residência na quadra 714 da Asa Norte (DF) por volta das 9h15. Ele entrou pelo telhado e saiu com uma bolsa cheia de roupas. A ação foi filmada por câmeras de segurança. O morador estava fora por apenas 15 minutos. Vizinhos relataram que o suspeito já havia sido visto rondando a área anteriormente. Moradores expressaram preocupação com a segurança local e mencionaram furtos frequentes na região.



