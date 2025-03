Ladrão pula muro e invade casa para furtar durante a madrugada em Taguatinga

Durante a madrugada do último domingo (9), um ladrão pulou o muro e invadiu uma casa na QND 30 em Taguatinga Norte para furtar. Ele entrou no quarto da família e levou itens pessoais, incluindo um tablet e R$ 1.500 em espécie. O morador, Gustavo, percebeu o crime ao notar compras suspeitas em seu cartão e acionou a polícia. A segurança local está sendo revisada, e o aumento de furtos na área preocupa os residentes. Gustavo reforçou a importância de registrar ocorrências para ajudar no combate ao crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!