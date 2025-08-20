Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Ladrão rouba carteira de vendedor ambulante de 72 anos e é detido por moradores

O suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado porque a vítima não registrou boletim de ocorrência

Cidade Alerta DF|Do R7

Um vendedor ambulante de 72 anos foi assaltado na quadra 312 de Samambaia Sul (DF). O criminoso, que estava de bicicleta, derrubou o idoso e levou sua carteira. Moradores que presenciaram o crime perseguiram o assaltante e conseguiram recuperar o pertence da vítima. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

O suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado porque a vítima não registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil agora investiga o caso com base nas imagens.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • distrito-federal
  • Boletim de Ocorrência
  • PlayPlus
  • Polícia Civil
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.