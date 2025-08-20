Ladrão rouba carteira de vendedor ambulante de 72 anos e é detido por moradores

Um vendedor ambulante de 72 anos foi assaltado na quadra 312 de Samambaia Sul (DF). O criminoso, que estava de bicicleta, derrubou o idoso e levou sua carteira. Moradores que presenciaram o crime perseguiram o assaltante e conseguiram recuperar o pertence da vítima. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.



O suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado porque a vítima não registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil agora investiga o caso com base nas imagens.



