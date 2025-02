Ladrões arrombam cofre após invadirem agência bancária do DF pelo telhado

Na madrugada do último domingo (9), criminosos invadiram uma agência bancária no setor norte de Brazlândia, no Distrito Federal. Eles entraram pelo telhado e abriram um buraco na parede próxima ao cofre. O crime foi descoberto pela manhã, quando vigilantes encontraram o local revirado. A investigação busca identificar por onde os invasores tiveram acesso e quantos estavam envolvidos por meio de imagens das câmeras de segurança. A polícia considera que a casa abandonada ao lado da agência pode ter facilitado a entrada dos bandidos. Apesar de a região ser considerada tranquila, a segurança foi reforçada. O banco, que não divulgou os valores ou objetos levados, coopera com as autoridades na investigação.