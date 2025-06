Ladrões fazem reféns, roubam carro e pedem ajuda da vítima para ligar o veículo no DF

Um carro foi roubado na manhã desta terça-feira (10), na QNL em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. A vítima, que conversava com um homem na porta de casa, foi abordada por um criminoso armado que exigiu que ela saísse do veículo. Outro suspeito invadiu a casa do homem e fez reféns, enquanto roubavam objetos.



Os criminosos enfrentaram dificuldades para ligar o carro automático e precisaram da ajuda da vítima para fugir. Eles escaparam em dois veículos e não foram presos ainda. A polícia busca informações sobre os suspeitos e recebe denúncias pelo número 197.



