Ligue 180: denúncias de violência contra a mulher crescem 37% no DF

No último ano, o Disque 180, voltado para denúncias de violência contra a mulher, registrou um aumento de 37% nas ligações. No entanto, houve uma redução de 34% nos pedidos de medidas protetivas no Distrito Federal. Em janeiro deste ano, Karolyne Santos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, quando seu ex-companheiro a atacou com uma faca. Ele foi preso em flagrante, mas a insegurança persiste.



Segundo a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), muitas vítimas, desistem dos processos por medo ou acreditando em melhorias na situação. A diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher, Karen Langkammer, destaca a importância de denúncias para garantir proteção e a eficácia de dispositivos como o Viva Flor e as tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores.