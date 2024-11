Linhas de ônibus de Água Quente vão fazer mais viagens e mudar alguns itinerários

Após pedidos dos moradores de Água Quente, no Distrito Federal, algumas linhas de ônibus do transporte público coletivo da região vão receber novas viagens, além de mudanças nos trajetos. A mudança vai valer a partir do dia 28 de outubro.



Serão 61 novas viagens em linhas circulares e de integração. Destas, 43 circularão em dias úteis, 12, aos sábados, e 6, aos domingos. A ideia é otimizar o tempo da população que reside em Água Quente.