Mãe de menino autista arrastado em clínica se emociona em entrevista: “foi revoltante”

Uma psicóloga e uma fisioterapeuta foram presas em Brasília após arrastarem um menino autista de 8 anos, na porta da clínica onde trabalham. O incidente chocou o país e levou à investigação da polícia sobre a atuação da clínica, localizada no Sia (Setor de Indústria Gráfica). As funcionárias pagaram fiança de R$ 3 mil e responderão em liberdade.



Segundo Heloísa Iara, mãe de Pedro, ele estava em tratamento na clínica há dois anos. Ela descreveu o episódio como devastador e expressou indignação com o ocorrido. Imagens mostram Pedro sendo puxado pelas pernas, o que gerou revolta e destaca a necessidade de um tratamento correto para crianças com autismo. A clínica afirmou que investigará o caso, mas a mãe discorda, dizendo que as imagens são claras e que o tratamento foi inadequado.



