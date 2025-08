Mãe denuncia negligência em hospital de Ceilândia (DF) após morte de bebê

Uma mãe acusa o Hospital Regional de Ceilândia (DF) de negligência após a morte do filho logo após o parto. A Polícia Civil investiga o caso. Maria Eduarda relata que teve complicações durante a internação e pediu uma cesárea, mas seu pedido foi negado. O bebê nasceu sem vida às 9h55.



Dados da Secretaria de Saúde indicam aumento nas mortes neonatais no Distrito Federal e o Ministério Público investiga 42 casos relacionados a óbitos em unidades públicas.



