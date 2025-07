Mãe e filhos são salvos de homem sob efeito de drogas no Gama (DF)

Na madrugada de um fim de semana, uma mulher de 32 anos solicitou ajuda da Polícia Militar na Ponte Alta Norte do Gama (DF). Seu companheiro de 38 anos ameaçava a família sob efeito de álcool e drogas. A polícia agiu rapidamente, e o agressor foi preso sem resistência. Apesar das ameaças graves, a mulher e os três filhos não ficaram feridos. O caso foi registrado na 20ª delegacia de polícia do Gama.



