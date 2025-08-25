Mais de 60 adolescentes são flagrados bebendo em bar do DF durante ação policial

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação em um bar de Ceilândia (DF), após denúncias de moradores sobre a presença de menores consumindo bebidas alcoólicas. A informação chegou à Polícia Militar, que acionou a inteligência para averiguar a situação.



Durante a ação, mais de 60 adolescentes foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos, e materiais como drogas e armas de brinquedo foram apreendidos. As investigações sobre o estabelecimento continuam em andamento.



