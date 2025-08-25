Logo R7.com
R7 Brasília

Mais de 60 adolescentes são flagrados bebendo em bar do DF durante ação policial

Ação aconteceu em um bar da Ceilândia após denúncias de moradores sobre consumo de bebidas alcoólicas por menores

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação em um bar de Ceilândia (DF), após denúncias de moradores sobre a presença de menores consumindo bebidas alcoólicas. A informação chegou à Polícia Militar, que acionou a inteligência para averiguar a situação.

Durante a ação, mais de 60 adolescentes foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos, e materiais como drogas e armas de brinquedo foram apreendidos. As investigações sobre o estabelecimento continuam em andamento.

