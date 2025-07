Manobras perigosas na BR-040 viralizam e levantam debate sobre segurança no trânsito

Um motociclista foi filmado realizando manobras arriscadas na BR-040, entre Brasília e Luziânia (GO). No vídeo, ele empina a moto e faz poses enquanto trafega entre veículos, ações que rapidamente se espalharam nas redes sociais. Essa atitude perigosa, no entanto, foi elogiada por alguns internautas.



A rodovia é conhecida pelo movimento intenso e a alta frequência de acidentes, e segundo a Polícia Rodoviária Federal, essas práticas colocam em risco a vida do piloto e de outros motoristas. As postagens online, que incentivaram o comportamento irresponsável, destacam a necessidade de maior conscientização sobre segurança no trânsito.



