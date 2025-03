Março registra cinco casos graves de choques elétricos no DF, com duas mortes

Neste mês, o Distrito Federal registrou cinco casos graves de choque elétrico, e dois deles terminaram em morte. No Sol Nascente, um homem de 29 anos caiu de uma escada após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia uma ligação clandestina, sendo levado ao Hospital Regional de Ceilândia.



Já no último sábado (22), um técnico de som de 32 anos morreu ao instalar equipamentos no estádio Mané Garrincha. Outro homem, de 56 anos, está internado em estado grave após levar um choque elétrico em um beco no Cruzeiro. Ainda, uma criança de 10 anos faleceu após ser eletrocutada por um carro energizado durante uma forte chuva em Planaltina.



A CEB (Companhia Energética de Brasília) acompanhou os casos e está prestando suporte às famílias, enquanto a Polícia Civil investiga os incidentes.



