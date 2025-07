Menina de 11 anos é baleada em operação policial no Areal, no DF

Durante uma operação da Polícia Militar no Areal, DF, uma criança de 11 anos foi ferida por uma bala de borracha. A ação tinha como objetivo prender um traficante que tentou fugir e enfrentar os policiais. Conforme relatos, a polícia utilizou gás lacrimogêneo e spray de pimenta para controlar a hostilidade dos moradores, atingindo outras crianças na área. A menina foi socorrida e passa bem. A operação resultou na prisão do suspeito e na apreensão de materiais relacionados ao tráfico de drogas.



