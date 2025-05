Menina de 3 anos sobrevive após queda do terceiro andar em Taguatinga Sul (DF)

Uma menina de três anos caiu do terceiro andar de um prédio na QSE 6 de Taguatinga Sul, no Distrito Federal. A criança, que estava com a avó, foi encontrada consciente e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. Segundo moradores, o prédio está em obras devido ao abandono pela construtora, e o apartamento não possui o vidro de proteção na varanda. Os bombeiros chegaram com duas viaturas para o resgate. Este é o segundo incidente do tipo no DF em duas semanas.



