Menino de 12 anos agredido pelo pai no DF diz que violência foi motivada por mensagem

Um homem foi preso no Setor Comercial do Gama Leste (DF) após ser flagrado agredindo o próprio filho de 12 anos. A confusão começou quando o garoto se aproximou do carro do pai e uma discussão teve início por causa de uma mensagem enviada pelo menino. Funcionários do comércio chamaram a polícia ao testemunhar a agressão.



Além do agressor, estavam no veículo a madrasta e outra criança, que não intervieram. Ao perceber a chegada dos policiais, o homem tentou fugir, mas não ofereceu resistência durante a abordagem. A criança foi entregue à mãe e o caso segue sob investigação por lesão corporal.



