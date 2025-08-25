Logo R7.com
Menino de 12 anos agredido pelo pai no DF diz que violência foi motivada por mensagem

Homem foi detido após agredir o filho durante discussão em um estacionamento do Gama

Cidade Alerta DF|Do R7

Um homem foi preso no Setor Comercial do Gama Leste (DF) após ser flagrado agredindo o próprio filho de 12 anos. A confusão começou quando o garoto se aproximou do carro do pai e uma discussão teve início por causa de uma mensagem enviada pelo menino. Funcionários do comércio chamaram a polícia ao testemunhar a agressão.

Além do agressor, estavam no veículo a madrasta e outra criança, que não intervieram. Ao perceber a chegada dos policiais, o homem tentou fugir, mas não ofereceu resistência durante a abordagem. A criança foi entregue à mãe e o caso segue sob investigação por lesão corporal.

