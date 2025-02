Menino de 4 anos salva prima presa em casa vestido de super-herói

Durante uma visita à casa da tia em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, Pedrinho, um menino de 4 anos, vestiu uma fantasia de um super-herói para resgatar sua prima Isis, de 2 anos, que ficou presa dentro de casa. Após tentativas frustradas dos adultos de acessar o interior da residência pela janela do banheiro, o menino conseguiu entrar e abrir a porta que estava trancada.



A mãe de Pedrinho, Perla de Jesus, compartilhou que o vídeo do ocorrido rapidamente ganhou repercussão, mesmo sendo inicialmente direcionado apenas para a mãe de Isis. Após o resgate, as crianças continuaram a brincar juntas de porta aberta. A família é de Sorocaba, São Paulo, e estava visitando parentes quando o incidente aconteceu.