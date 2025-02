Menino que levou mais de 4 mil picadas de abelhas apresenta melhora e é extubado

O adolescente de 14 anos que foi atacado por abelhas e recebeu mais de 4 mil ferroadas apresentou melhora médica e foi extubado. Victor Hugo estava na escola, na região da Fercal, em Sobradinho, no momento do incidente. Após ser socorrido, ele precisou ser intubado. Segundo informações do hospital, agora consegue abrir os olhos e apertar a mão da mãe. O tratamento segue sem previsão de alta, com uma reabilitação prevista. O vigia que o ajudou, inalando fumaça no resgate, teve alta e deve voltar ao trabalho em breve. Para garantir a segurança, um apicultor removeu as abelhas de maneira controlada, queimando a colmeia devido à situação crítica.



