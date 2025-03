Menino que sofreu queimadura em creche no Gama enfrenta complicações

Um menino sofreu queimaduras no Centro Educacional Doce Infância, no Gama, e está se recuperando em casa. A criança apresentou caroços e febres, possivelmente devido aos medicamentos. Ele passou por um procedimento de raspagem para remover tecido morto no Hospital Regional da Asa Norte. A investigação inicial sugere que a queimadura ocorreu no parquinho da escola, com piso EVA exposto ao sol. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso. A escola garantiu a vaga do menino e se comprometeu a custear o tratamento conforme a escolha da família. A Secretaria de Educação do Distrito Federal também acompanha o caso de perto.



